Ecco i 3 nuovi giochi gratuiti di Epic Games Store per i fan di Darksiders e degli sport estremi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Epic Games Store sta continuando le celebrazioni per le festività natalizie nel nuovo anno con altri tre giochi che sono ora disponibili gratuitamente dal negozio.Lo Store regala Darksiders, Darksiders 2 e Steep. Entrambi i giochi di Darksiders sono edizioni speciali dei titoli di base dotati di funzionalità extra mentre Steep è la classica esperienza del gioco.Epic Games ha annunciato i suoi giochi gratuiti per quasi due settimane e sembra che questo potrebbe essere l'ultimo regalo dei "14 giorni".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

LockCarlos : RT @sofialocks: Il mondo del lavoro sta cambiando, lo smart working sta diventando lo standard del futuro. Ecco tutte le caratteristiche de… - Dino66737511 : RT @Priscil79855548: FINANZA/ Ecco i nuovi guai che le Banche centrali ci regalano per il 2020 - sofialocks : Il mondo del lavoro sta cambiando, lo smart working sta diventando lo standard del futuro. Ecco tutte le caratteris… -