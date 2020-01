Ecco chi è il nuovo fidanzato di Madonna - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pina Francone La cantautrice ha di fatto ufficializzato, via social, il fidanzamento con il giovane Ahlamalik Williams, ballerino 25enne Ha venticinque anni, fa il ballerino ed è il nuovo fidanzato di Madonna. Già, perché la vulcanica pop star ha di fatto ufficializzato via social – Instagram, per l'esattezza – il fidanzamento con Ahlamalik Williams. Williams e Madonna si conoscono da diverso tempo, più di cinque anni: il 25enne, infatti, è uno dei ballerini professionisti che segue la cantante già dal "Rebel Heart Club" (era il 2015…) e che sta prendendo parte al "Madame X Tour" che si chiuderà questa primavera e che riprenderà dopo lo stop momentaneo allo show a causa di quelli che Madonna stessa ha descritto come "dolori indescrivibili". La tournée, infatti, riprenderà regolarmente nei prossimi giorni: è stata confermata la tappa di Lisbona, fissata il 16 gennaio ... Leggi la notizia su ilgiornale

