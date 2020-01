E’ morta la mamma di Isabella Noventa: Ofelia non saprà mai dove è sepolta sua figlia (Di giovedì 2 gennaio 2020) In più di una occasione Ofelia, la mamma di Isabella Noventa, si è rivolta all’assassino di sua figlia per chiedergli di dire almeno dove l’ha seppellita. Un appello che è rimasto inascoltato e in queste feste di Natale mamma Ofelia si è spenta. E’ morta senza sapere cosa sia realmente successo a sua figlia, senza avere una tomba dove andare a mettere un fiore. Le preghiere di certo non sono mancate, quelle frasi in dialetto sussurrate ai giornalisti per chiedere un aiuto. Parole forti e toccanti quelle che in più di una occasione ha lanciato verso Freddy Sorgato, oggi in carcere con l’accusa di aver ucciso Isabella e di averne occultato il cadavere. Ha sempre detto di aver gettato il cadavere di Isabella nel fiume ma da quelle acque non è mai emerso nulla. Il fiume o il mare non hanno ridato alla famiglia Noventa il corpo di una donna uccisa in modo violento. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

