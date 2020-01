Dramma in Australia: mezzo miliardo di animali ucciso negli incendi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non solo esemplari selvatici: gli allevatori abbattono i capi di bestiame gravemente ustionati dalle fiamme Leggi la notizia su lastampa

Dramma incendi in Australia - almeno 18 vittime : paesi distrutti e migliaia di persone in fuga : È salito a 18 infatti il numero di morti accertati fino a questo momento per l'ondata di incendi che sta devastando il sud dell' Australia . Purtroppo all'appello mancano ancora diverse persone mentre molte altre sono bloccate lungo le coste dove nelle prossime interverranno navi della marina ed elicotteri militari.Continua a leggere

Il Dramma dell’Australia : gli incendi devastano tutto. 12 morti - 4mila fuggono in spiaggia : Il dramma dell’Australia: gli incendi devastano tutto. 12 morti, 4mila fuggono in spiaggia Sono ormai 12 le persone morte a causa dei roghi scoppiati in Australia dallo scorso settembre, che stanno devastando il paese. I corpi delle ultime due vittime, padre e figlio, sono stati rinvenuti questa mattina a Corbargo, un villaggio nel Nuovo Galles del Sud colpito da un vasto incendio. Cinque persone sono date per disperse. Nella località di ...

annettesn011 : Il dramma degli incendi in Australia non si ferma. Per sabato prossimo è atteso un nuovo picco di caldo e le autori… - news_confusenet : Dramma incendi in Australia, almeno 18 vittime: paesi distrutti e migliaia di persone in fuga - AlessandroBonon : RT @fanpage: Dramma incendi in Australia, almeno 18 vittime: paesi distrutti e migliaia di persone in fuga -