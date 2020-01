Dragon Quest: Your Story compare nel catalogo Netflix (Di giovedì 2 gennaio 2020) L'adattamento animato di Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride potrebbe presto uscire dal Giappone ed essere disponibili anche negli altri paesi, infatti Dragon Quest: Your Story è comparso di recente nel catalogo di Netflix."Luca segue le orme di suo padre per salvare sua madre dalla perfida Ladja. Trovare l'eroe che impugna la spada Zenithian è la sua unica speranza." - riporta la descrizione del prodotto.Dragon Quest: Your Story è un adattamento in 3D di Dragon Quest V, è caratterizzato da un diverso stile artistico ed una visione alternativa della storia. Anche Bianca e Nera (qui chiamata Flora) faranno la loro comparsa. L'opera non è stata molto apprezzata in Giappone, a causa degli eventi narrati nel film.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

