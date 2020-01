Don Matteo 12: personaggi, puntate e anticipazioni della fiction con Terence Hill (Di giovedì 2 gennaio 2020) Al via da giovedì 9 gennaio, 'Don Matteo 12'. La fiction con Terence Hill torna su Rai1 con dieci nuove puntate. Nel cast grandi ritorni come Simone Montedoro nei panni di Giulio Tommasi e Giorgia Surina nel ruolo di Bianca Venezia. Tra gli attori anche personaggi noti come Fabio Rovazzi, The Jackal e l'amatissima Elena Sofia Ricci. Leggi la notizia su tv.fanpage

WandaPriton : @ilFolagra Lascia stare.. Don Matteo per mia mamma novantenne va da dio... - ilFolagra : 'Te lo meriti Don Matteo! Te lo meriti!'. [Semicit.] - IlGigante77 : @Dio Secondo me il candidato ideale è Terence Hill che finalmente può coniugare Trinità con Don Matteo -