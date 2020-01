Don Matteo 12 anticipazioni: trama prima puntata del 9 gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) anticipazioni Don Matteo 12, puntata 9 gennaio: nozze a rischio per Anna e Marco L’attesa è quasi finita. Giovedì prossimo 9 gennaio tornerà su Rai1 Don Matteo con la dodicesima stagione. Terence Hill vestirà nuovamente i panni del sacerdote detective, pronto a far compagnia al pubblico di Rai1 per tutto l’inverno con dieci nuovi episodi ricchi di suspense e colpi di scena. La prima puntata di Don Matteo 12 andrà in onda alle 21.25 su Rai1 e sarà intitolata “Non avrai altro Dio all’infuori di me”. Le anticipazioni dell’episodio del 9 gennaio di Don Matteo svelano che il capitano Anna Olivieri e il pubblico ministero Marco Nardi saranno al centro di una trama rosa decisamente ingarbugliata. Incomprensioni, verità taciute, paure e segreti rischieranno di minare l’amore tra i personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. ... Leggi la notizia su lanostratv

