Domeniche bestiali – Il Messaggero sbaglia titolo? I giocatori del Lentella (che non è l’Entella) festeggiano al pub (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una squadra di terza categoria che ferma una big di Serie B in campionato? Si può, tanto che gli eroi dell’impresa quella partita epica l’hanno festeggiata al pub. Parte da qui, da una partita incredibile, l’ultima Domenica Bestiale del 2019. C’è anche un guardalinee che tutto avrebbe dovuto fare meno che guardare le linee, ci sono campi bui, talmente tanto da impedire l’assegnazione di supercoppe, segretari in difficoltà e gesti atletici degni di nota. L’IMPRESA DEL Lentella Può una squadra del più basso livello dilettantistico fermare una big di Serie B che ambisce alla massima serie? Sì, nonostante non giochino nello stesso campionato. Basta un errore di stampa a creare un’impresa epica da tramandare ai posteri. E così la pagina “Abruzzo Calcio Ignorante” ha documentato la partita che ha fatto e farà la storia del Lentella, società di III ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

