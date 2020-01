Distinguiamo i lobbisti dai faccendieri, cosa ci ha insegnato il 2019 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Se non ci si mette mano, sarà un guaio. Il 2020 deve essere l’anno in cui il tema di una regolamentazione dell’attività di lobbying deve essere non solo affrontato, ma affrontato e risolto. Il 2019 ci ha consegnato una serie di segnali inequivocabili in tal senso: inchieste per traffico di influenze illecite, ricostruzioni giornalistiche, teoremi, che incrinano la credibilità dell’impresa e della politica.Il ruolo delle fondazioni politiche non rappresenta più il solo problema da affrontare. È certamente uno dei sintomi, ma non il solo. Ogni azione di Integrated Marketing and Communication può rappresentare - nella narrazione dei sottintesi - una dazione di denaro tesa a ottenere un atteggiamento “morbido” del decisore politico. La questione del finanziamento della politica è infatti intrecciata con quello ... Leggi la notizia su huffingtonpost

