Dirigenti pubblici, così il decreto Milleproroghe elimina l’obbligo di trasparenza sui compensi e le dichiarazioni patrimoniali (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ora la prevalenza della privacy sulla trasparenza è legge. Il decreto Milleproroghe elimina infatti con un colpo di spugna l’obbligo per i Dirigenti della pubblica amministrazione di rendere noti redditi e situazione patrimoniale, come era stato previsto dalla riforma Madia. Tutto nasce dal ricorso al Tar Lazio presentato nel 2017 dal sindacato dei Dirigenti e sfociato nel febbraio 2019 in una sentenza con cui la Corte costituzionale chiamata in causa dal Tar ha stabilito che il diritto dei cittadini a conoscere compensi e patrimoni dei manager statali va sacrificato sull’altare del diritto alla privacy. Il governo ora si adegua congelando le sanzioni da 500 a 10mila euro per chi non si adegua e mettendo in cantiere un nuovo regolamento che ufficializzerà la marcia indietro. I dati patrimoniali e la dichiarazione dei redditi, per dirne una, andranno comunicati ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

