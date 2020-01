Diotima, domani l’inaugurazione della galleria d’arte e teatro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSarà inaugurato domani 3 gennaio il nuovo spazio polifunzionale Diotima, galleria d’arte e teatro. La sede è in piazza Salvatore Quasimodo 2 (zona Petrarelle) alle ore 18. L’iniziativa congiunta è di Giovanni Gallo e Tina Abbate. Diotima sarà un nuovo spazio culturale in città aperto a tutte le sperimentazioni e innovazioni artistico-culturali presenti sul territorio, un hub dei saperi ma anche un laboratorio aperto alla conoscenza del contemporaneo. A inaugurare il nuovo spazio la mostra personale dell’artista Agnieszka Kiersztan a cura di Tina Abbate. Quindi, alle ore 20,30 brevi performance teatrali che vedranno in scena Angelo Formichella con Gastone di Petrolini e Gianni Gallo con Discorso di Diotima su Amore. L’ingresso all’opening è libero. Dagli organizzatori infine l’invito all’inaugurazione dello “Spazio” e principalmente «a ... Leggi la notizia su anteprima24

Diotima domani Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Diotima domani