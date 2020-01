Dino Crisis, il remake fatto dai fan, si mostra in un nuovo trailer completo di gameplay (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il team Arklay ha rilasciato un nuovissimo video di gameplay dedicato al fan remake di Dino Crisis sviluppato in Unreal Engine 4. Questo nuovo trailer ci consente di dare uno sguardo a Regina, ad alcuni ambienti del gioco ed una serie di nuovi Dinosauri, tra cui i Raptor, gli Pterodattili e l'immancabile Tyrannosaurus Rex.Questo remake di Dino Crisis utilizzerà una prospettiva in terza persona. Il team mira a ottenere qualcosa di simile a quello che RE2 remake ha fatto al gioco originale. Oltre a questo sembra che i lavori sullo sviluppo stiano procedendo a gonfie vele ed è probabile che quest'anno potremmo mettere le mani su una versione di prova.Per adesso non ci sono ancora finestre di lancio e sembra che fino ad oggi Capcom non abbia posto ostacoli allo sviluppo. Ovviamente si tratta di un titolo creato da uno studio indipendente, perciò non aspettatevi una grafica a livelli di ... Leggi la notizia su eurogamer

Dino Crisis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dino Crisis