Dialogo tra Montalbano e Livia sul Maistra (Di giovedì 2 gennaio 2020) I primera juorna dell’anni scurrevano linta come ciuma limacciusa: Muntilbano indugiavi nel litta e Livi durmiva al su cianca. Ieri sira prima d’addrumiscirsi haviva vista un documintaria su Raia playa sul Maistra che si ni eri annata il 17 luglia: gli ammancava Camillera e non commo ti manche un patri ma commo ti manca n’amica cu cuia tu apparlavi spissa e che ti ausultavi. Livi si scetai pirchì iddo si muveva nel ricurdo del Maistra… “Ma che ore sono Salvo?, perché ti agiti come un bisonte?”. Muntilbano: “Ma quali bisunta: stavi a pinsari”. L: “A chi pensi?”. M: “Pinsava al Maistra”. L: “Ah, forse sarà stato il documentario che hai visto ieri sera”. M: “Forsi, ma forsi pirchia il Maistra manche in chest’Itaglia simpria chiù povira di spirantia”. L: “Lui sì che vedeva i cambiamenti e li denunciava”. M: “Sissi, ntelletuala come a iddo non ci stanna plus”. L: “Certo che viviamo tempi di ... Leggi la notizia su ilnapolista

