Del Noce è fondamentale per capire... tutto Per questo la cultura italiana lo nasconde - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Claudio Siniscalchi Celebrazioni poche. Indicativo che i primi a fraintendere (volutamente) il grande pensatore siano i cattolici. Che ormai scivolano nell'irrilevanza Claudio Siniscalchi P er mettere a fuoco il buco nero nel quale è sprofondata la cultura cattolica italiana, il trentennale della scomparsa del filosofo Augusto Del Noce (avvenuta il 30 dicembre 1989) è una perfetta istantanea. Un pensatore della grandezza di Del Noce, in ordine di tempo ultimo prodotto della scuola cattolica novecentesca, da Augusto Guazzo a Gustavo Bontadini, da Michele Federico Sciacca a Enrico Castelli, è uscito dal dibattito culturale. In pochi lo hanno ricordato. E i commenti più significativi sono arrivati da studiosi come Marcello Veneziani e Alessandra Tarquini, lontani dall'universo culturale cattolico. Perché questo importante anniversario è passato nel silenzio generalizzato? La riposta è ... Leggi la notizia su ilgiornale

