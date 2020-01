Danza con me, Roberto Bolle spiazza e convince con il rap di Marracash e la sexy Virginia Raffaele. E Geppi Cucciari svela la sua dieta: “Mangia pesciolini essiccati” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ormai Roberto Bolle è diventato un appuntamento fisso per il pubblico televisivo di Rai Uno, da tre anni a questa parte. Proprio nel giorno dedicato ai Concerti di Capodanno di Vienna e Venezia, in prima serata sulla rete ammiraglia Rai va in onda “Danza con me”. L’evento tv naturalmente è incentrato sulla figura di uno dei massimi esponenti della Danza mondiale, ma proprio come Roberto Bolle spiega subito ha una missione speciale: “Con la Danza esprimiamo i nostri sentimenti e vogliamo creare uno show che sia accessibile a tutti”. Spalleggiato da Geppi Cucciari e dall’attore Giampaolo Morelli, Bolle dà il via ad un evento che omaggia in maniera evidente i grandi varietà degli anni ’60 e in particolare lo studio chiarissimo e bianco, una rarità se si considerano gli studi televisivi sempre scuri di questi anni, evoca i fasti di “Studio Uno”. Altra presenza fissa lungo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

