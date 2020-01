"Danza con me", Bolle conquista la tv

Bolle che conquista la prima serata. "Danza con me" ha inaugurato il nuovo anno di Rai1, con 4 milioni 392 mila spettatori, pari a uno share del 21,8%. La terza edizione del programma con l' étoile internazionale, accompagnata da amici e artisti,ha avuto grande seguito anche sui social: è stato il programma più commentato dell'intera giornata,con quasi mezzo milione d'interazioni.(Di giovedì 2 gennaio 2020) Nuovo successo per lo show di Robertochela prima serata. "con me" ha inaugurato il nuovo anno di Rai1, con 4 milioni 392 mila spettatori, pari a uno share del 21,8%. La terza edizione del programma con l' étoile internazionale, accompagnata da amici e artisti,ha avuto grande seguito anche sui social: è stato il programma più commentato dell'intera giornata,con quasi mezzo milione d'interazioni.(Di giovedì 2 gennaio 2020)

RaiUno : “Se non siamo in grado di rifletterci nell’umanità, l’umanità non si rifletterà più in noi”. @RobertoBolle danza co… - RobertoBolle : #Repost christianfagetti ··· 1º gennaio 2020. Iniziamo l’anno così! Questa sera su rai1official andrà in onda “Danz… - RaiUno : Pronti ad iniziare l’anno all’insegna di danza e ironia, classicità e innovazione in pieno stile #RobertoBolle? L’… -