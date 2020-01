Danimarca, immunoterapia: “grant” di un milione e mezzo di euro al ricercatore catanese Marco Donia (Di giovedì 2 gennaio 2020) L’immunoterapia antitumorale è manipolazione, nel senso migliore. immunoterapia del cancro significa manipolare il Sistema immunitario in modo che riconosca ed elimini I tumori. Questo può essere ottenuto, ad esempio, somministrando al paziente anticorpi che rafforzano il sistema immunitario. In alcuni casi, l’immunoterapia funziona perfettamente e il paziente guarisce, come succede frequentemente con il melanoma, il cancro del rene e il cancro del polmone. Però purtroppo, nella maggior parte dei casi, le cose vanno diversamente: i tumori continuano a crescere e causano invariabilmente la morte del paziente. Marco Donia, catanese, medico oncologo e professore associato presso l’ospedale universitario di Copenhagen, ha studiato per diversi anni l’immunoterapia per il trattamento del cancro – concentrando le sue ricerche su un gruppo di molecole rilasciate dal ... Leggi la notizia su ildenaro

