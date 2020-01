Daniele Bossari confessa: “Stavo per morire a causa di…” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Daniele Bossari è tornato in televisione: il 1° gennaio, su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), è andata in onda la prima puntata de Il Boss del Paranormal, da lui condotta. Si tratta di una trasmissione nella quale il presentatore avrà il compito di guidare i telespettatori alla scoperta dell’universo del paranormale – a lui molto caro, come ha già dimostrato quando si trovava alla guida di Mistero su Rai Uno – e di aiutarli a distinguere tra bufale e realtà. «Sono successe alcune coincidenze che mi hanno portato a vivere un’esperienza fortissima e indimenticabile», ha raccontato il conduttore riferendosi a un’esperienza paranormale che lo ha convolto durante un viaggio a Bali, in Indonesia. È da lì che è nata la sua passione per questa particolare tematica. Daniele Bossari a rischio morte a causa della celiachia Insomma: con l’inizio di questo nuovo programma, Daniele Bossari ha ... Leggi la notizia su velvetgossip

