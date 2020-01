Damiani. ”Per Soumaré 50 milioni? Non mi risulta che il Napoli ha fatto tale offerta” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Damiani: Napoli – Soumaré è molto forte, ma dubito che una squadra italiana spenda 50 milioni per lui In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Oscar Damiani, intermediario Soumaré per parlare del suo assistito e del Napoli. Queste le sue parole: Su Soumaré “Soumaré è molto forte, sul campo dimostra di essere un ragazzo di forza mentale ed atletica, ecco perché chiedono tanto. Non credo che nessuna squadra italiana spenderà 50 milioni per un ragazzo di 20 anni”. Damiani su Soumaré al Napoli ”Non mi risulta che il Napoli ha fatto quest’offerta. Giuntoli è bravo, conosce i giocatori e lo considera un giocatore importante, ma per prenderlo ci vogliono 50 milioni. Top player di centrocampo? Scommetto sul valore del calciatore, ma inserirsi nel campionato italiano è molto difficile. Il ... Leggi la notizia su forzazzurri

