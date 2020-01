Dalle Olimpiadi agli Europei: gli eventi sportivi da non perdere nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) EURO 2020ANCORA JUVENTUS?TOKYO 2020TOKYO 2020TENNISL’EUROPA DI TUTTILEWIS O CHARLES?MOTOGPPARALIMPIADIIl 2020 è anno bisestile e quindi olimpico, non si può non partire dall’appuntamento a Cinque Cerchi per raccontare quello che, sportivamente non si può perdere dell’anno che comincia. I quindici giorni a cavallo fra luglio e agosto con il fuso orario del Giappone sono quelli fondamentali, ma prima e dopo gli appuntamenti non mancano. C’è un Europeo di calcio a cui l’Italia arriva da prima del suo girone di qualificazione, tredicesima nel ranking mondiale e solo vittorie in cassaforte. Ci sono i motori con record da abbattere e ancora il pallone alla ricerca di nuovi padroni in Italia e in Europa, oltre al tennis di re Federer e delle nuove speranze azzurre. EURO 2020 Dal 12 giugno al 12 luglio va in scena la prima rassegna continentale itinerante della storia del calcio. Sono dodici i ... Leggi la notizia su vanityfair

