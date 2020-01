Dal 2000 a oggi - Le Alfa Romeo del nuovo millennio - FOTO GALLERY (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sebbene in questo millennio lAlfa Romeo non abbia avuto una gamma articolata come quella dei concorrenti, non sono mancati modelli capaci di scaldare i cuori degli appassionati, tra auto prodotte su larga scala e sportive di nicchia. Dal 2000 a oggi, li abbiamo raccolti in questa galleria di immagini, con la speranza che il nuovo decennio porti al più presto le novità previste dai piani della Casa e, magari, qualche sorpresa che limminente fusione tra FCA e PSA potrebbe riservare. Leggi la notizia su quattroruote

