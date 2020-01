Dakar 2020: dal Sud America all’Arabia Saudita. Ha ancora senso chiamarla così? Quando la storia china la testa al business (Di giovedì 2 gennaio 2020) Chilometri e chilometri di avventure, cuore all’impazzata e cervello sempre attivo. La magia della Dakar è la sintesi. Da un’idea del pilota francese Thierry Sabine, che dopo aver rischiato di perdersi nel deserto durante la Abidjan-Nizza (un altro raid) nel 1976 decise di creare una corsa che percorresse la direzione inversa della Abidjan-Nizza, tutto ha avuto. Nel 1979 la prima edizione, la celeberrima Parigi-Dakar, capace di coinvolgere tutti i Paesi dell’Africa nord-occidentale e parecchi paesi dell’Africa centrale e meridionale nel corso dell’edizione del 1992, Quando la corsa arrivò addirittura a Città del Capo, in Sudafrica. Una storia affascinante e pericolosa, ricordando i tanti piloti che nel corso degli anni hanno perso la vita, come ad esempio il campione toscano Fabrizio Meoni, capace di imporsi in moto nel 2001 e 2002, deceduto tre anni dopo ... Leggi la notizia su oasport

