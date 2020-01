Dai Ferragnez a Dubai ai Totti alle Maldive, quanto costano le vacanze di Capodanno dei vip (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come ci mostrano i loro profili Instagram, i vip italiani si sono scatenati con le vacanze di Capodanno 2020, scegliendo mete esotiche e resort di lusso. Due le nazioni preferite di quest’anno: Dubai e le Maldive, che in queste festività si sono letteralmente trasformate in “enclave” di personaggi televisivi o del web made in Italy. Andiamo a scoprire quanto costano le location scelte per trascorrere delle vacanze da sogno. A Dubai anche Barbara D’Urso e Palmas & Magnini Partiamo dai Ferragnez, immancabilmente. Chiara Ferragni e Fedez, dopo il Natale a Madonna di Campiglio, sono volati a Dubai insieme al figlio Leone (e con parte dei loro famigliari) e hanno scelto il One&Only Royal Mirage Resort Dubai, un hotel 5 stelle che costa oltre 1.200 euro a notte. Sempre nel piccolo ma gettonatissimo emirato arabo stanno ... Leggi la notizia su forzazzurri

