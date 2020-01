Da Kledi Kladiu a Jose Perez e Leon Cino: ecco che fine hanno fatto le star della danza lanciate da Amici (Di giovedì 2 gennaio 2020) Non sono scomparsi. E non hanno nemmeno abbandonato la danza. I ballerini che hanno ipnotizzato il pubblico di Amici nei primi anni 2000 proseguono l’avventura artistica lontano dagli studi televisivi. Anbeta Toromani, Jose Perez, Kledi Kadiu e Leon Cino, dopo anni di popolarità grazie al programma di Maria De Filippi, sono tornati alla realtà di ogni artista. Esercizio quotidiano, prove, lezioni e scena. Anbeta è tornata al teatro, Perez fa il coreografo, Kledi e Leon hanno fondato delle scuole. Meglio il teatro o la tv per la loro carriera? Entrambi. Ma di certo la tv è stata una grande vetrina. ecco che cosa fanno oggi ⇒ L'articolo Da Kledi Kladiu a Jose Perez e Leon Cino: ecco che fine hanno fatto le star della danza lanciate da Amici proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Italia_Notizie : Da Kledi Kladiu a Jose Perez e Leon Cino: ecco che fine hanno fatto le star della danza lanciate da Amici - TutteLeNotizie : Da Kledi Kladiu a Jose Perez e Leon Cino: ecco che fine hanno fatto le star della danza… -