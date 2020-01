Da Beatrice di York a Katy Perry: royal wedding (e altri possibili matrimoni) del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Katy Perry e Orlando BloomJames Middleton e Alizee ThevenetFilippo Magnini e Giorgia PalmasLindsey Vonn e P. K. SubbanEmma Stone e Dave McCaryBeatrice di York ed Edoardo Mapelli MozziSimona Ventura e Giovanni TerziMichelle Williams e Thomas KailCecilia Rodriguez e Ignazio MoserCristina Marino e Luca ArgenteroGeorgina Rodriguez e Cristiano RonaldoFiori d’arancio e lunghi strascichi. La lista dei matrimoni in programma nel 2020 è ricca di star, pronte a giurarsi amore eterno agli albori del nuovo decennio. Su tutte, spicca Sua Altezza Reale, la principessa Beatrice di York, che convolerà presto a nozze con il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi: salvo sorprese, sarà l’unico royal wedding dell’anno, con i riflettori puntati anche sul papà Andrea che è stato appena travolto dallo scandalo-Epstein. Collegato agli Windsor, ci sarà pure il matrimonio di James Middleton, fratello della futura ... Leggi la notizia su vanityfair

