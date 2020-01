Croce Rossa:Napoli peggio che in guerra

Croce Rossa, Paolo Monorchio, stigmatizza gli ultimi episodi contro personale sanitario, verificatisi a Napoli:il lancio di un petardo verso un'ambulanza e l'aggressione con una bottiglia a una dottoressa all'ospedale S.Giovanni Bosco. "L'aspetto più inquietante dei casi di aggressione a sanitari e danneggiamento delle ambulanze è che ci si abitui a questo stato di cose. Fatti che non accadono neanche in territori di guerra", dice Monorchio."Scorte armate?Mi accontenterei di telecamere".(Di giovedì 2 gennaio 2020) Il presidente provinciale della, Paolo Monorchio, stigmatizza gli ultimi episodi contro personale sanitario, verificatisi a:il lancio di un petardo verso un'ambulanza e l'aggressione con una bottiglia a una dottoressa all'ospedale S.Giovanni Bosco. "L'aspetto più inquietante dei casi di aggressione a sanitari e danneggiamento delle ambulanze è che ci si abitui a questo stato di cose. Fatti che non accadono neanche in territori di", dice Monorchio."Scorte armate?Mi accontenterei di telecamere".(Di giovedì 2 gennaio 2020)

