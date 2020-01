Crisi Provincia, Paolucci scrive a Di Maria: “Non ci meraviglia la ‘rivolta dei pupi'” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Federico Paolucci, Portavoce Provinciale Fratelli d’Italia Sannio, rivolta al Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, in merito alla delicata questione della Rocca dei Rettori. “Caro Antonio, mi sento di condividere pubblicamente le Tue parole. Lo faccio, per ora, a titolo personale, in attesa delle determinazioni del mio partito, che prenderemo nel prossimo esecutivo Provinciale, in merito ai gravi e poco edificanti avvenimenti del consiglio Provinciale del 31 dicembre. Certamente l’azione di alcuni consiglieri, eletti nella Tua maggioranza, di bloccare opere importanti per il Sannio, non può essere condivisa. Tuttavia una riflessione di sistema si impone. Ciò che è accaduto in consiglio Provinciale non è un episodio estemporaneo ed isolato. E’ la ripetizione di una ... Leggi la notizia su anteprima24

NTR24 : Fucci: “Alla Provincia seria crisi politica nel centrodestra” - user_tv : Crisi in Provincia, parla Fucci. Il legale airolano commenta le ultime vicende politiche della Rocca… - zazoomnews : Caos in Provincia Fucci: “Non vi è più una maggioranza. Crisi politica nel centrodestra” - #Provincia #Fucci:… -