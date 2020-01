Cragno: «Sogno l’Europa con il Cagliari e gli Europei con l’Italia» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il portiere del Cagliari Cragno ha parlato del momento dei sardi e del Sogno di disputare gli Europei con l’Italia Alessio Cragno fissa gli obiettivi. Conquistare l’Europa con il Cagliari e gli Europei con l’Italia: «Dobbiamo fare di tutto per rimanere lassù, ma alle nostre spalle ci sono squadre partite con l’obiettivo di centrare l’Europa. Noi ci crediamo, le potenzialità sappiamo di averle e l’attuale posizione in classifica ce la siamo meritata sul campo, dove nessuno ti regala nulla». «Fuori si soffre molto di più che in campo, non scarichi l’adrenalina quando guardi le partite. Non vedo l’ora di ritornare e non nascondo che andare agli Europei mi piacerebbe tantissimo. Ma ora una cosa alla volta», ha concluso il portiere dei sardi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Cragno Sogno Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cragno Sogno