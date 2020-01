Costanza Caracciolo col pancione a Dubai è grata per il suo Capodanno con la figlia e Bobo Vieri (Foto) (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ finito a Dubai il vecchio anno per Costanza Caracciolo ed è sempre da lì che continua a godersi il relax dei primi giorni del 2010 (foto). Bellissima con il pancione Costanza Caracciolo ringrazia di continuo nei suoi post per la vita che sta godendo. E’ felice e si vede e non solo mentre sfoggia le sue curve fasciate in un bellissimo abito rosso ma mentre abbraccia Bobo Vieri e nello scatto appare la piccola Stella nel suo passeggino. In realtà della primogenita appaiono solo i piedini ma bastano le sue scarpine a raccontare tutta la tenerezza. La splendida ex velina di Striscia la notizia tra pochissimi mesi sarà mamma per la seconda volta, un’altra femmina e così Vieri impazzirà davvero del tutto circondato da tre principesse meravigliose. Di nuovo fiocco rosa per i Vieri e ancora tanta gioia anche se resta sempre dentro il momento drammatico vissuto all’inizio del loro amore, la ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

