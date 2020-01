Cosenza, mazzetta da 700 euro: agli arresti domiciliari l’ex prefetta Paola Galeone per induzione a dare utilità (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono stati disposti gli arresti domiciliari la prefetta di Cosenza che era in aspettativa, Paola Galeone, indagata dopo essere stata “registrata mentre intascava una mazzetta da 700 euro”. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare su ordine del gip dopo la richiesta della Procura. Deve rispondere dell’accusa di induzione a dare utilità. Il 31 dicembre era stata diffusa la notizia delle indagini a suo carico con l’accusa di aver ricevuto la somma di denaro da un’imprenditrice che, però, ha denunciato tutto alla polizia. A incastrare la prefetta, secondo l’accusa, c’è una registrazione relativa proprio al passaggio di denaro. La consegna della busta contenente il denaro (in realtà falso) è avvenuta in un bar di Cosenza. Secondo quanto ricostruito Galeone avrebbe proposto all’imprenditrice di emettere una fattura fittizia di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

CottarelliCPI : L'anno finisce con la notizia del prefetto di Cosenza indagata per corruzione. Per una mazzetta da 700 euro. Settec… - petergomezblog : Cosenza, prefetta indagata per corruzione: “Filmata mentre intasca mazzetta da 700 euro”. - HuffPostItalia : Prefetto di Cosenza indagata per corruzione. È stata filmata mentre riceveva una mazzetta da 700 euro -