Cosenza, arrestato per corruzione il prefetto Paola Galeone: è ai domiciliari Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è stato arrestato. A suo carico la Squadra mobile di Cosenza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che viene contestato al prefetto Galeone è corruzione. Paola Galeone è accusata di avere intascato una mazzetta di 700 euro in un bar del posto da un'imprenditrice che ha deciso di denunciare tutto alla Polizia. Un prefetto indagato per una mazzetta: la giustizia farà il suo corso, ma l'Italia è un paese senza morale (di G. Cavalli)

ciriolo555 : Arrestata prefetto Cosenza. Come se avessero arrestato lo Stato. - davidebassani : Mi domando come sia possibile che il PREFETTO di #Cosenza venga arrestato per corruzione. Datemi una spiegazione pe… - FrancoLaratta : Disposto l’arresto per il Prefetto di Cosenza per corruzione! -