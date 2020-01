Cosenza, arrestato il prefetto Paola Galeone: è ai domiciliari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cosenza, arrestato il prefetto Paola Galeone: è ai domiciliari Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari. A suo carico la Squadra mobile di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che viene contestato al prefetto non è la corruzione, come inizialmente riportato dalle agenzie di stampa, bensì l’induzione indebita a dare o promettere utilità. Al prefetto viene contestato, in particolare l’articolo 319 quater del Codice penale, come riferisce una nota stampa della Procura della Repubblica di Cosenza. Il prefetto Galeone si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Taranto. È accusata di avere intascato una mazzetta di 700 euro in un bar del posto da un’imprenditrice che ha deciso di denunciare tutto alla ... Leggi la notizia su tpi

