Cosenza, arrestata per corruzione il prefetto Paola Galeone (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, è stata arrestata. A suo carico la Squadra mobile della città calabrese ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. Il reato che viene contestato al prefetto Galeone è corruzione. Leggi la notizia su tg24.sky

