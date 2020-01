Coppia di migranti arrestata, trasportavano un bimbo in un trolley (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una Coppia di migranti marocchini è stata arrestata in Spagna dopo che la polizia ha trovato un bimbo nascosto in un trolley tra frutta e verdura. Nelle scorse ore una Coppia di migranti marocchini, un uomo di 38 anni ed una donna di 34, sono stati fermati dalla polizia spagnola mentre cercavano di attraversare il … L'articolo Coppia di migranti arrestata, trasportavano un bimbo in un trolley è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

cronachecampane : Pontecagnano, coppia di migranti morta nel sonno per le esalazioni di un braciere -