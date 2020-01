Conto alla rovescia, la puntata di Capodanno e l'inutile insistenza della finta diretta (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le festività ci stanno regalando una televisione in gran parte in ferie, con la riproposizione di repliche, montate sotto forma di ‘meglio di’ e programmi inediti, confezionati anzitempo.E’ successo anche a Capodanno, dove qualche trasmissione è sopravvissuta al deserto generalizzato. A non risentire delle vacanze sono certamente i game preserali, che godono della cosiddetta lunga scadenza. Accade tuttavia che si voglia a tutti i costi accennare alla contemporaneità, con i concorrenti costretti a stare al gioco e a rispondere alle domande anomale dei conduttori.Conto alla rovescia, la puntata di Capodanno e l'inutile insistenza della finta diretta pubblicato su TVBlog.it 02 gennaio 2020 18:39. Leggi la notizia su blogo

