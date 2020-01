Com’è cresciuta Blue Ivy, figlia di Beyoncé e Jay-Z! (Di giovedì 2 gennaio 2020) Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Beyoncé e Blue Ivy alla prima de «Il Re Leone»Come è cresciuta Blue Ivy Carter! La figlia di Beyoncé e Jay-Z, 8 anni il prossimo 7 gennaio, è la protagonista assoluta di due foto scattate durante un party di Capodanno e pubblicate su Instagram dalla rapper Megan Thee Stallion, con loro alla festa. «Buon 2020», ha scritto Megan taggando Beyoncé, stretta alla primogenita, che somiglia sempre di più al papà Jay-Z. Anche la cantante aveva fatto ai follower gli auguri per l’anno appena iniziato, con un video che riassumeva il suo 2019; a chiuderlo, uno scatto di famiglia, compresi i gemellini Rumi e Sir, 3 anni, che da molto tempo non si vedono in pubblico. ... Leggi la notizia su vanityfair

