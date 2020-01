Colzate, terrorizzato e legato col fil di ferro: cane abbandonato salvato dai volontari (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Ritrovato con un fil di ferro come guinzaglio e una gran paura negli occhi". È la denuncia dei volontari del canile di Colzate, in provincia di Bergamo, che hanno salvato un cane abbandonato dai proprietari legato a una rete in una via secondaria, terrorizzato. "Buon Anno? Se iniziamo così non osiamo immaginare cosa possa succedere ancora". Leggi la notizia su milano.fanpage

