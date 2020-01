Coldiretti Campania, nuove opportunità con l’oleoturismo (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Il 2020 porta in dono alle aziende agricole una nuova opportunità di crescita: l’oleoturismo”. Così in una nota Coldiretti Campania sulla novità contenuta nella legge di Bilancio che battezza l’ingresso del turismo olivicolo tra le attività agricole connesse, assimilandolo direttamente all’enoturismo. “Nella previsione normativa – spiega Aprol Campania, la più grande associazione regionale di olivicoltori – i commi 513 e 514 dell’articolo 1 precisano che per oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura e produzione, l’esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo. In questa tipologia di turismo in aree rurali rientrano la degustazione e la vendita delle produzioni olivicole aziendali, anche in ... Leggi la notizia su ildenaro

