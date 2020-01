Clint bombarolo del cinema. Un altro film per la libertà - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Maurizio Acerbi Arriva "Richard Jewell" sulla guardia giurata accusata ingiustamente di aver messo l'ordigno di Atlanta 1996 Ancora tu? Non dovevamo vederci più? Si era parlato del precedente The Mule come probabile sua ultima fatica cinematografica ed invece, per fortuna, Clint Eastwood torna ancora nelle sale con un grandissimo film, a dimostrazione che il vecchio leone non ha smesso di ruggire. Anzi. Richard Jewell, in uscita, da noi, il prossimo 16 gennaio, è una pellicola meravigliosa, pur partendo da un soggetto decisamente non facile da rappresentare. La storia, vera, è proprio quella di Richard Jewell (strepitosa interpretazione di Paul Walter Hauser), una guardia di sicurezza americana che, in occasione delle Olimpiadi del 1996, ad Atlanta, sta prestando servizio per AT&T. La sera del 27 luglio, durante un concerto al Centennial Olympic Park, l'uomo si accorge ... Leggi la notizia su ilgiornale

