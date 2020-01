Clima, caldo record in Norvegia: si toccano 19 gradi. A gennaio non era mai successo (Di giovedì 2 gennaio 2020) record di caldo per il periodo invernale in Norvegia: la colonnina di mercurio ha toccato i 19 gradi centigradi. Non era mai successo nel mese di gennaio. La temperatura è stata registrata nella località occidentale di Sunndalsøra, secondo quanto comunica l’Istituto meteorologico del Paese scandinavo. Un caldo così intenso non si verificava dal 1989, quando a Tafjord si registrarono 17,9 gradi. Sia Sunndalsøra che Tafjord si trovano nella contea di More og Romsdal. Le autorità norvegesi, riporta il quotidiano di Oslo Vg, attribuiscono il caldo eccezionale ai venti di Fohn che stanno soffiando sul Paese. Le temperature dovrebbero scendere venerdì 3 gennaio, quando è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione. Sunndalsøra già detiene il record norvegese per il dicembre più caldo con 18,3 gradi nel 1998 e del febbraio più caldo con 18,9 gradi nel 1990. L'articolo Clima, caldo record in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

