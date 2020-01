Claudia Gerini presenta il nuovo fidanzato alle figlie: foto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con il nuovo compagno Claudia Gerini sembra fare proprio sul serio. L’attrice, fresca 48enne, in occasione della sua festa di compleanno ha infatti presentato Simon Clementi con cui fa coppia fissa da questa estate. Il settimanale Diva e Donna ha fotografato la Gerini in compagnia degli amici più cari, delle figlie Rosa e Linda (di 15 e 10 anni e avute rispettivamente da Alessandro Enginoli e da Federico Zampaglione) e del suo nuovo amore in occasione del party organizzato per i suoi 48 anni. Prima un pranzo romantico di coppia, poi una festa scatenata, con tanto di bacio immortalato dai fotografi. Tutti felici e affiatati come una perfetta famiglia allargata. “L’importante è provare sempre a essere felici… Io sto vivendo un momento così”, ha detto Claudia al settimanale che ha pubblicato le foto scattate in occasione del suo compleanno. (Continua dopo la foto) Simon Clementi è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

