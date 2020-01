Cinema, Tolo Tolo da record: incasso di oltre 8 milioni di euro - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Gabriele Laganà Nella prima giornata di programmazione, il nuovo film di Checco Zalone è stato visto da quasi 1,2 milioni di persone, incassando 8.668.926 di euro L’essere al centro di polemiche ha fatto decisamente bene a ''Tolo Tolo''. Il film di Checco Zalone ha incassato, nel primo giorno di programmazione, ben 8.668.926 euro con quasi 1,2 milioni di spettatori. Una media di 7.164 persone in 1.210 schermi. Un indiscutibile trionfo, soprattutto se si tiene conto che il secondo film più visto è stato Jumanji con soli 681mila euro di incassi, meno di un decimo di Tolo Tolo. Il precedente successo di Zalone è stato ''Quo vado?'' che aveva fatto registrare un incasso di 7.360.192 euro. Ottimi numeri superati dall’ultima fatica dell’attore barese. Il film è un testo di strettissima attualità dato che esplora il rapporto fra un italiano e un cittadino straniero. Ma il tutto è ... Leggi la notizia su ilgiornale

