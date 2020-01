Ciclismo, Davide Cassani: “Crono olimpica dura, Filippo Ganna fondamentale per il quartetto” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Lunga intervista, rilanciata da SpazioCiclismo, a Davide Cassani, CT della Nazionale italiana di Ciclismo: il tecnico ha parlato della prossima stagione della bici italiana in tutte le specialità, puntando i mirino ovviamente sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove saranno diverse le occasioni di medaglia per l’Italia. Questa la presentazione del CT per la prossima stagione: “Il 2020 sarà un anno estremamente importante. A Tokyo lotteremo per le medaglie sia su pista sia su strada, con gli uomini e con le donne. In pista abbiamo due quartetti buoni, in più c’è l’americana che è un’opportunità molto importante. E anche nella MTB siamo messi bene con Braidot e Kerschbauner: sono due ottimi elementi. Van der Poel e Schurter sembrano di un altro pianeta, ma non si sa mai“. Filippo Ganna sicuramente farà parte del quartetto su pista, ma potrebbe disputare anche la crono su ... Leggi la notizia su oasport

