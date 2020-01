Chiara Ferragni è incinta? Il gesto di Fedez sconvolge tutti [FOTO] (Di giovedì 2 gennaio 2020) Arriva all’improvviso una notizia scottante che riguarda i Ferragnez: Chiara Ferragni di nuovo incinta. A far girare l’indiscrezione è un post pubblicato proprio da Fedez. Un cuore blu Non sono ancora arrivate conferme, ma gli utenti di Facebook sono stupiti: Fedez torna su Facebook e pubblica un cuore blu. Perché? I fan più accaniti non hanno dubbi: Chiara è incinta di un maschietto. Già da tempo si vociferava di una nuova gravidanza per Ferragni, ma non sono mai arrivate né smentite, né tanto meno delle conferme. Ad ogni modo, la famiglia Ferragnez è in viaggio, a Dubai, insieme al piccolo Leone: che abbiano voluto fare una rivelazione in grande stile? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi. L'articolo Chiara Ferragni è incinta? Il gesto di Fedez sconvolge tutti FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

ELISABASSI10 : Chiara Ferragni, Capodanno a Dubai con Fedez e Leo: quanto costa una notte nell'hotel super-lusso - silvestriniale : Ma perché li attaccate quando siete i primi a seguirli? Grazie a voi fanno la vita da nababbi!!! Capre! -