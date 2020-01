Chiara Ferragni e Fedez in vacanza tra scherzi e video sensuali: «Ops, ho sbagliato sorella!» (Di giovedì 2 gennaio 2020) Chiara Ferragni influencer numero uno d’Italia si è presa una piccola vacanza e come altre sue colleghe si trova con la famiglia a Dubai. Questa volta con davvero TUTTA la famiglia: da Fedez alle sue due sorelle. Ovviamente l’intera vacanza è documentata da tutti attraverso stories e post di Instagram. Sembra davvero di trovarsi lì con loro. Ogni foto e video che pubblicano trasmette grande entusiasmo e divertimento. Questa volta nessuno può darle della falsa, tutto quello che vediamo è la realtà. I video più divertenti, come al solito, sono quelli pubblicati da suo marito Fedez. Divertiteti, ironici e spesso anche sensuali. Infatti è proprio tra uno “scherzo” e l’altro che appare un video un po’ più sensuale del solito della bella Chiara. Chiara Ferragni e Fedez I Ferragnez sono ormai meglio di una sitcom. I loro profili Instagram sono seguiti e ... Leggi la notizia su urbanpost

