Chiara Ferragni, Capodanno super lusso a Dubai: quanto costa una notte nel suo hotel da sogno (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tanti, tantissimi i vip che hanno scelto di trascorrere l’ultimo dell’anno al caldo. Tra questi anche i Ferragnez che, dopo aver passato Natale sulla neve, sono volati al caldo con il piccolo Leone. A Dubai per la precisione, che insieme alle Maldive è stata una delle mete più gettonate in queste feste natalizie. Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato il Natale in montagna con le rispettive famiglie. E hanno scelto di soggiornare nel meraviglioso Lefay Resort & Spa Dolomiti, una perla della località glamour del Trentino Alto Adige, uno dei più bei resort del comprensorio del parco naturale Adamello Brenta, pensato per soddisfare ogni esigenza degli ospiti con un servizio di prima classe. Naturalmente l’influencer e il rapper hanno condiviso coi fan ogni momento della loro fantastica vacanza sulla neve e, come sempre, la coppia più glamour e famosa su Instagram non ha badato a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

