Chiara Ferragni, Capodanno a Dubai: tra spiagge, acquari e grattacieli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ferragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiFerragnez, Capodanno a DubaiThe Ferragnez, versione Dubai. Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone sono volati qualche giorno fa negli Emirati Arabi, dove insieme pure alle sorelle della fashion blogger, Francesca e Valentina, hanno trascorso alcuni giorni di ferie. Compreso il Capodanno, che la celebre coppia ha raccontato sui social tramite foto e video: la cartolina di auguri li ritrae sotto gli immancabili fuochi d’artificio. A Dubai, comunque, la famiglia Ferragnez ha potuto fare anche tante altre attività. In primis si sono goduti il mare, con Chiara che ha sfoggiato un super fisico e ha mandato in delirio i fan. Poi hanno ... Leggi la notizia su vanityfair

LIDAMUGNAI : RT @Corrierearezzo: Chiara Ferragni mostra il lato B in bikini a Dubai. E immortala un bacio appassionato con Fedez - Le nuove foto in spia… - Corrierearezzo : Chiara Ferragni mostra il lato B in bikini a Dubai. E immortala un bacio appassionato con Fedez - Le nuove foto in… - corrieredirieti : Chiara Ferragni mostra il lato B in bikini a Dubai. E immortala un bacio appassionato con Fedez - Le nuove foto in… -