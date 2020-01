Chi sono i ragazzi che hanno regalato la sedia a Mattarella: down, disabili e autistici (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ecco chi sono i ragazzi che hanno donato a Sergio Mattarella la sedia citata nel discorso di fine anno con la scritta 'Quando perdiamo il diritto di essere differenti perdiamo il diritto di essere liberi'. Si tratta di 22 disabili fisici e mentali che gestiscono un ristorante in provincia di Ascoli Piceno. Così è nato l'incontro con il Capo dello Stato. Leggi la notizia su fanpage

