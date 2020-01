Chi è Nicoletta Braschi, la moglie di Roberto Benigni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Coppia nella vita reale e spesso anche al cinema, Nicoletta Braschi è un’attrice e produttrice cinematografica, e moglie di Roberto Benigni. Chi è Nicoletta Braschi Attrice e produttrice di successo, con un notevole carriera alle spalle, Nicoletta Braschi è nata a Cesena nel 1960. All’età di 20 anni, quindi nel 1980, decide di trasferirsi e Roma e proprio nella capitale inizia a studiare recitazione presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nello stesso anno debutta a teatro con Tutti al macello di Salvatore Cardone. Il suo percorso lavorativo, infatti, ha portato la moglie di Roberto Benigni a dividersi tra teatro e cinema. Proprio con il marito ha collaborato alla realizzazione di film di successo. Tra questi si annoverano la sua interpretazione in qualità di “principessa” ne La vita è bella, ma anche della Madonna e della Fata Turchina. Dal 1991, inoltre, è presidente ... Leggi la notizia su thesocialpost

sergimagugliani : RT @notav_info: Ieri Giorgio, Mattia, Luca e Nicoletta non hanno passato il capodanno da soli, in tanti hanno deciso di festeggiarlo con lo… - Skittygoa : RT @notav_info: Ieri Giorgio, Mattia, Luca e Nicoletta non hanno passato il capodanno da soli, in tanti hanno deciso di festeggiarlo con lo… - antonio_bortoli : @giuliaselvaggi2 Condivido la seconda e la terza dedica. Quanto alla prima, quella dedicata a Nicoletta Desio rigua… -