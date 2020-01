Chi è Matteo Mastracco: età, carriera e vita privata del finalista di All Together Now (Di giovedì 2 gennaio 2020) Conosciamo meglio la storia di Matteo Mastracco: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del finalista di All Together Now Matteo Mastracco, 33 anni, è originario di Alatri. Fin da bambino si appassiona al mondo della musica del canto. All’età di 14 anni partecipa al “Festival degli sconosciuti” di Teddy Reno, che ha lanciato … L'articolo Chi è Matteo Mastracco: età, carriera e vita privata del finalista di All Together Now è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

